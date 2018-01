Federer vence fácil na estréia O tenista suíço Roger Federer não teve problemas em sua estréia no Torneio de Wimbledon - o terceiro Grand Slam da temporada, disputado em piso de grama. Principal favorito ao título, Federer venceu o francês Paul-Henri Mathieu por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-2 e 6-4. Na próxima rodada, o suíço vai enfrentar o vencedor do confronto entre os checos Ivo Minar e Michal Tabara.