Federer vence Ferrer e conquista a Masters Cup pela 4.ª vez

O suíço Roger Federer venceu, neste domingo, o espanhol David Ferrer na final da Masters Cup de tênis por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2, e conquistou o torneio pela quarta vez, considerando que já era o campeão da disputa de 2006. O número um do mundo precisou de três sets e 1h37 para obter o oitavo título desta temporada e o 53º de sua carreira, e ficar com quatro Masters Cup - igualando com o romeno Ilie Nastase (4) e ficando na mesma lista dos que mais ganharam o torneio, junto com o tcheco Ivan Lendl (5) e o americano Pete Sampras (5). Por sua vitória, Federer recebeu um cheque de US$ 1,2 milhão, e com isso supera pelo segundo ano consecutivo a barreira dos US$ 8 milhões obtidos, só em prêmios, em uma campanha, batendo um novo recorde. Antes, Federer somava US$ 7.430.620 na temporada, e com o título - o oitavo do ano - o suíço ganhou também um cheque de US$ 1,2 milhão, atingindo um total de US$ 8.630.620. Em 2006, Federer foi o primeiro jogador na história a ganhar mais de US$ 8 milhões em uma temporada (US$ 8.343.885), e com a vitória por 3 sets a 0 (6-2, 6-3 e 6-2) sobre o espanhol David Ferrer superou o próprio recorde. Este é o quarto ano consecutivo em que Federer ultrapassa a barreira dos US$ 6 milhões em prêmios em uma temporada. Além do suíço, apenas o ex-tenista americano Pete Sampras somou US$ 5 milhões ou mais em um ano. Sampras conseguiu atingir a marca duas vezes, com US$ 5.415.066, (1995) e US$ 6.498.311 (1997).