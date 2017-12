Federer vence Gaudio no Masters Cup Com uma exibição de um verdadeiro mestre, Roger Federer estreou com uma bonita vitória no Masters Cup, ao derrotar o argentino Gaston Gaudio por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), numa partida em que o tenista suíço revelou todo seu talento. O jogo reuniu os campões do Grand Slam de 2004. Federer venceu na Austrália, Wimbledon e US Open, enquanto Gaudio ganhou em Roland Garros. Este encontrou agora em Houston mostrou que o número 1 do mundo só não venceu mesmo em Paris por culpa do brasileiro Gustavo Kuerten, que eliminou Federer nas oitavas de final. Com jogadas sensacionais, Federer mostrou ainda que o fato de ter ficado fora das quadras por mais de um mês não atrapalhou em nada seu tênis. Dominou a partida e revela condições de manter o favoritismo na busca do bicampeonato do Masters. Aliás, o atual estágio de Federer levou inclusive Lleyton Hewitt a comentar que o Masters deste ano perdeu um pouco o interesse e empolgação, pois já está definido quem será o número 1. Afinal, a vantagem de pontos do suíço em relação aos outros jogadores é tamanha que não há como perder a liderança. Desde 2000, quando foi criada a corrida dos campeões, o Masters Cup sempre definiu o número 1 ao final da temporada. Neste primeiro ano, Guga ganhou a liderança na briga com o russo Marat Safin, ao leventar o título em Lisboa. Depois, o brasileiro ainda brigava para manter a posição em 2001, mas eliminado na primeira fase da competição, deixou que Hewitt se transformasse no número 1, jogando em Sydney. O australiano repetiu a façanha em 2002. No ano seguinte, Andy Roddick só ganhou a condição de líder ao passar para as semifinais do Masters. Agora, ninguém tira Federer do topo. Na rodada desta terça-feira do Masters, Marat Safin enfrenta o argentino Guillermo Coria, às 19 horas de Brasília, e, às 23 horas, Andy Roddick estréia com Tim Henman. O próximo adversário de Federer ainda não está definido, pois a tabela do Masters é dirigida e só será conhecida na quarta-feira.