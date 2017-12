Federer vence Lapenti e avança em Hamburgo O tenista suíço Roger Federer se classificou nesta quarta-feira para as oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo, ao derrotar o equatoriano Nicolas Lapentti, sem muitos problemas. Fechou o jogo num duplo 6/3. Nas oitavas, o atual número 1 do mundo vai enfrentar o chileno Fernando González, que garantiu sua vaga ao vencer o austríaco Julian Knowle também em dois sets: 6-1 e 6-3. Os dois tenistas se enfrentaram apenas uma vez no circuito. Foi no torneio de Indian Wells (EUA) e o suíço não teve piedade: venceu por 6/3 e 6/2. A rodada teve ainda os seguintes resultados: * Florian Mayer (ALE) 2 x 0 Albert Portas (ESP): 6-3 e 6-4 Fernando Verdasco (ESP) 2 x 0 Joachim Johansson (SUE): 7-6 (7-4) e 6-1 Carlos Moya (ESP) 2 x 0 Alberto Martin (ESP): 6-2 e 6-3 Albert Costa (ESP) 2 x 0 Olivier Rochus (BEL): 7-5 e 6-4 Ivan Ljubicic (CRO) 2 x 1 Victor Hanescu (ROM): 6-0, 3-6 e 7-6 (7-3) Andrei Pavel (ROM) 2 x 0 Tim Henman (ING): 6-2 e 6-2 Mikhail Youzhny (RUS) 2 x 0 Lars Burgsmueller (ALE): 7-5 7-5 Lleyton Hewitt (AUS) 2 x 0 Tommy Haas (ALE): 6-4 e 7-5 Tommy Robredo (ESP) 2 x 0 Mariano Zabaleta (ARG): 6-4 e 6-2 Fernando Gonzalez (CHI) 2 x 1 Julian Knowle (AUT): 0-6, 6-4 e 6-2 Marat Safin (RUS) 2 x 1 Sargis Sargsian (ARM): 4-6, 6-3 e 6-3 David Ferrer (ESP) 2 x 0 Dominik Hrbaty (ESL): 6-0 e 6-3 Guillermo Coria (ARG) 2 X 1 Luis Horna (PER): 6-2 , 3-6 e 6-2 Juergen Melzer (AUT) 2 x 0 Irakli Labadze (GEO): 6-1 e 6-0 Flavio Saretta (BRA) 2 X 0 Oscar Hernandez (ESP): 6-4 e 6-3.