Federer vence mais uma em Roma O tenista suíço Roger Federer garantiu nesta quarta-feira sua vaga na terceira rodada do Masters Series de Roma, ao derrotar o argentino Mariano Zabaleta por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 4, Federer venceu com parciais de 7-6 (7/4) e 6-2. Também pela segunda rodada, o alemão Rainer Schuettler derrotou o sul-africano Wayne Ferreira 7-6 (7/4) e 6-2 e o checo Jiri Novak bateu o eslovaco Dominik Hrbaty (6-1 e 6-4). Radek Stepanek (CHE) eliminou o espanhol Alberto Martín (6-4 e 6-3) e Félix Mantilla (ESP) venceu o norte-americano Mardy Fish: 6-4 e 6-3.