Federer vence mais uma em Roterdã O suíço Roger Federer garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Roterdã, ao derrotar o holandês Sjeng Schalken por dois sets a zero. As parciais foram de 6-2 e 6-4. Federer espera agora o vencedor do confronto entre o russo Yevgeny Kafelnikov e o bielo-russo Max Mirnyi, que jogam ainda nesta sexta-feira.