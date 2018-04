Federer vence mais uma no US Open O tenista suíço Roger Federer, número 1 do ranking mundial, avançou à terceira rodada do US Open nesta madrugada de quinta-feira ao derrotar Marcos Baghdatis, do Chipre, por 3 sets a 1, com parciais de 6-2, 6-7 (4/7), 6-3 e 6-1. Foi a sua 300ª vitória na carreira.