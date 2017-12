Federer vence, mas Suíça é eliminada pela França na Copa Hopman

A França está classificada para a final da Copa Hopman de tênis. Nesta sexta-feira, em um duelo de até então invictos do Grupo A do torneio de equipes mistas, a França, com Richard Gasquet e Kristina Mladenovic, superou a Suíça, com Roger Federer e Belinda Bencic, para assegurar presença na decisão com os Estados Unidos, que será disputada neste sábado.

A definição da série veio apenas no duelo de duplas mistas. E Gasquet e Mladenovic superaram Federer e Bencic por duplo 4/2, fechando a série em 2 a 1. Antes, Federer (16º colocado no ranking da ATP) venceu Gasquet (18º) por 6/1 e 6/4. Mas Bencic (43ª colocada no ranking da WTA) perdeu para Mladenovic (42ª) por 6/4, 2/6 e 6/3.

Embora não tenha conseguido avançar à decisão com a Suíça, Federer deixa Perth com um saldo positivo no seu retorno ao tênis após seis meses afastado por causa de uma lesão. Afinal, venceu dois dos três jogos disputados em simples - nos outros compromissos, superou o britânico Daniel Evans e perdeu para o alemão Alexander Zverev.

"Este foi o terceiro jogo do ano, então estou começando a ver a bola melhor e melhor", disse. "Eu estou muito feliz como as coisas ocorreram nesta semana", acrescentou Federer.

No outro confronto desta sexta-feira pela Copa Hopman, a Alemanha superou a Grã-Bretanha em duelo de caráter amistoso, pois ambas as equipes estavam eliminadas. Essa série também foi definida no jogo de duplas mistas, quando Zverev e Andrea Petkovic venceram Evans e Heather Watson por duplo 4/2. Antes, Watson (6/2 e 7/6) e Zverev (6/4 e 6/3) venceram os jogos de simples.

Agora, neste sábado, a França, com Gasquet e Mladenovic, vai encarar os Estados Unidos, com Jack Sock e Coco Vandeweghe, na série que vai definir o campeão da Copa Hopman.