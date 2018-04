Federer vence na estréia em Bangcoc O tenista suíço Roger Federer estreou com vitória no Torneio de Bangcoc, na Tailândia, que distribui US$ 550 mil em prêmios. Líder do ranking mundial, ele ganhou nesta terça-feira do francês Nicolas Thomann por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). Em outros jogos do dia no torneio tailandês, o suíço Ivo Heuberger derrotou o húngaro Attila Savolt por 6/4 e 6/1 e o norte-americano Taylor Dent venceu o seu compatriota Justin Gimelstob por 4/6, 6/4 e 6/4.