Federer vence na estréia em Cincinnati O tenista suíço Roger Federer teve muito trabalho para ganhar em sua estréia no Masters Series de Cincinnati, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, o cabeça-de-chave número 3 do torneio enfrentou o australiano Scott Draper e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (12/10). Em outros jogos do dia no torneio, que distribui US$ 2,45 milhões em prêmios, o marroquino Younes El Aynaoui ganhou do norte-americano Vincent Spadea por 7/5 e 6/4 e o alemão Rainer Schuettler derrotou o austríaco Stefan Koubek por 6/2 e 7/5.