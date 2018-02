Federer vence na estréia em Halle Depois de ser eliminado na terceira rodada em Roland Garros ao perder para Gustavo Kuerten, o tenista suíço Roger Federer voltou à velha forma e, nesta terça-feira, derrotou com facilidade o sueco Thomas Johansson em sua estréia no Torneio de Halle, na Alemanha. Cabeça-de-chave número 1, Federer venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/2 A rodada teve ainda a vitória do espanhol Fernando Verdasco sobre o holandês Martin Verkerk num duplo 7/5. O alemão Rainer Schuettler venceu o checo Jan Hernych (6-3, 6-2) e no duelo de alemães Nicolas Kiefer venceu Lars Burgsmueller (6-3 e 6-4). O torneio de Halle - disputado em piso de grama - é considerado um preparatório para Wimbledon, que começa no dia 21 de junho.