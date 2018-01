Federer vence na estréia em Munique O tenista suíço Roger Federer se classificou nesta terça-feira para a segunda rodada do ATP de Munique, ao derrotar o croata Zeljko Krajan por dois sets a zero. As parciais foram de 6-4 e 6-3. Cabeça-de-chave número 1, Federer vai enfrentar o holandês Raemon Sluiter na próxima rodada. O austríaco Stefan Koubek também venceu na estréia. Ele derrotou o alemão Bjorn Phau em dois sets, com parciais de 7-5 e 6-4 e terá uma missão complicada pela frente. Na segunda rodada vai pegar o inglês Tim Henman que, na estréia, derrotou o equatoriano Nicolas Lapentti.