Federer vence na estréia em Roma O tenista suíço Roger Federer confirmou o favoritismo e garantiu nesta terça-feira sua vaga na segunda rodada do Masters Series de Roma. Cabeça-de-chave número 4, Federer venceu o francês Paul-Henri Mathieu por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/5. O dia começou com um resultado surpreendente: a eliminação do tailandês Paradorn Srichaphan, que perdeu feio para o finlandês Jarkko Nieminen por dois sets a zero. As parciais foram de 6/1 e 6/2. Ainda pela primeira rodada o argentino Juan Ignacio Chela passou pelo belga Olivier Rochus, num duplo 6-1. O outro argentino, Mariano Zabaleta, também foi bem e passou pelo espanhol David Sánchez (6/4 e 6/2).