Federer vence Nadal e volta à final da Masters Cup

O suíço Roger Federer, número um do mundo, venceu neste sábado o espanhol Rafael Nadal por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 58 minutos, e com isso chega à final da Masters Cup de tênis, quando enfrentará o também espanhol David Ferrer pelo título. Ferrer derrotou antes o americano Andy Roddick, também por 2 sets a 0, parciais 6/1 e 6/3 em 72 minutos, para chegar pela primeira vez à final de uma Masters Cup. Depois de perder na estréia - diante do chileno Fernando Gonzalez - o suíço ressurgiu ainda mais forte e disputa neste domingo a 4.ª coroa de melhor do mundo no Masters Cup de Xangai. Federer já enfrentou Ferrer por sete vezes, com sete vitórias. A última delas foi no início deste ano no Masters de Hamburgo em quadra de saibro. Agora no carpete chinês seu favoritismo é ainda maior. "Me senti muito bem em quadra", constatou Federer após sua vitória sobre Nadal. "Estou muito mais confortável e meus golpes saíram com naturalidade". Federer nem mesmo precisaria declarar sua eficiência. Na vitória sobre Nadal apresentou números impressionantes. Teve um total de 83% de aproveitamento de primeiro serviço, um índice realmente muito alto. Só para se ter uma idéia, o sueco Stefan Edberg era um dos melhores neste fundamento e seu porcentual médio em uma partida era de 65%. O suíço ainda aplicou 26 winners (bolas vencedoras) e cometeu 16 erros não forçados (bolas perdidas). Correndo por fora, David Ferrer vive um momento especial na sua carreira. Conhecido como jogador de quadras de saibro, está revelando um belo desempenho em superfícies mais rápidas. Esteve nas semifinais este ano do US Open e agora na final do Masters Cup. Se vencer Federer neste domingo, além do seu mais valioso troféu, embolsará o prêmio total do campeão, ou seja, US$ 1,520 mil. Se o suíço ganhar o torneio ficará com US$ 1.4 mil, pois não estaria invicto, já que perdeu um jogo na fase de round robin.