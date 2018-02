Federer vence Safin e chega à final do torneio de Melbourne O suíço Roger Federer, número um no mundo, venceu o russo Marat Safin por 6/3 e 7/6 (7/2) no torneio de exibição de Melbourne, nesta quinta-feira, e conquistou uma vaga na final da competição. Federer dominou o primeiro set, após quebrar o saque de Safin no quarto game, mas encontrou mais dificuldades no segundo, no qual desperdiçou dois break-points no terceiro game e perdeu o serviço no sexto. Após recuperá-lo, passeou no game de desempate. Seu rival na final será o vencedor da partida que será disputada na sexta-feira entre o americano Andy Roddick e o britânico Andy Murray. Em outras partidas disputadas nesta quinta, o croata Ivan Ljubicic bateu o alemão Tommy Haas por 7/6 (7/5) e 6/4 e o tcheco Radek Stepanek derrotou o chileno Fernando González por 6/4 e 7/6 (7/4). O torneio serve de preparação para o Aberto da Austrália, que começará no dia 15 de janeiro.