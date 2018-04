Federer vence Santoro no US Open O tenista suíço Roger Federer não teve problemas e, neste sábado, se classificou para as oitavas-de-final do US Open - o último torneio do circuito Grand Slam da temporada - ao derrotar o francês Fabrice Santoro por 3 sets a 0. Cabeça-de-chave número 1, Federer confirmou amplamente o favoritismo e venceu com parciais de 6/0, 6/4 e 7/6 (9-7), em partida que teve 2h03 de duração. Também pela terceira rodada, o eslovaco Dominik Hrbaty eliminou o tailandês Paradorn Srichaphan: 7-6 (8), 6-3 e 6-3.