Federer vence torneio em Munique O suiço Roger Federer, cabeça-de-chave número 1, venceu hoje o torneio de Munique, ao ganhar na final do finlandês Jarkko Nieminen por dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6/4. Federer e Nieminen, ambos de 21 anos, disputaram hoje a terceira final entre si, e todas acabaram com a vitória do tenista suiço. Foi o terceiro título conquistado neste ano por Federer, quinto colocado no ranking da ATP. Os outros dois foram em Marselha e Dubai.