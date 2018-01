Federer volta a liderar a Corrida Campeão do Torneio de Dubai, o tenista suíço Roger Federer voltou a liderar a Corrida dos Campeões, o ranking mundial que conta apenas os resultados obtidos na temporada. Ele tinha perdido a posição recentemente para o russo Marat Safin, que conquistou o título do Aberto da Austrália. Mas Federer passou a ter 250 pontos após o título do último domingo nos Emirados Árabes. E Safin ficou com 201, na vice-liderança. Entre os brasileiros, Ricardo Mello perdeu 8 posições e está em 50º lugar na Corrida dos Campeões. E Flávio Saretta é o 115º colocado.