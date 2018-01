Federer x Agassi: jogo a 320 m de altura Os organizadores do Torneio de Dubai encontraram uma maneira eficiente de promover a competição e realizaram nesta terça-feira uma partida de exibição entre o suíço Roger Federer e o norte-americano Andre Agassi num local, no mínimo, inusitado. Improvisaram uma quadra no heliponto do luxuoso hotel Burj Ai Arab, a 320 metros de altura. "A vista daqui é impressionante. Não esperava por isso. Estive em Dubai muitas vezes e me hospedei no hotel antes. Mas isto foi algo único. Jogar tênis com Andre no terraço do hotel, vendo toda a cidade lá embaixo é absolutamente espetacular", disse Federer. "Foi uma experiência absolutamente fabulosa. Uma vez que você se dá conta de onde está e começa a jogar as sensações são incríveis. Eu não havia vivido nada semelhante antes", contou Agassi. O Torneio de Dubai distribui 1 milhão de dólares em prêmios. Federer, que disputa o torneio pela terceira vez, é o atual campeão, enquanto Agassi joga em Dubai pela primeira vez.