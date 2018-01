Federer x Hewitt: duelo nas semifinais O suíço Roger Federer derrotou o chileno Fernando González nesta quarta-feira e se classificou para as semifinais do Torneio de Wimbledon. Cabeça-de-chave número 1, e líder do ranking mundial, Federer venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-2, 7-6 (7/2). Na próxima fase, ele vai enfrentar o australiano Lleyton Hewitt, que eliminou o espanhol Feliciano López, também em três sets: 7-5, 6-4 e 7-6(2).