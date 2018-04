Feijão dá adeus ao Brasil Open; Melo e Soares avançam Logo depois de Thomaz Bellucci confirmar vaga nas quartas de final do Brasil Open com a vitória sobre o argentino Carlos Berlocq, o brasileiro João Souza, o Feijão, não foi páreo para o espanhol Nicolas Almagro no jogo que fechou a programação de quarta-feira do ATP disputado na Costa do Sauipe, na Bahia. Cabeça de chave número 1 e atual 13.º colocado do mundo, o tenista da Espanha venceu por duplo 6/2, após 69 minutos, em sua estreia da competição.