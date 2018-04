Feijão é eliminado no qualifying de Roland Garros O sonho do brasileiro João Souza, o Feijão, de disputar Roland Garros pela segunda vez se encerrou nesta quinta-feira. Após uma estreia vitoriosa, o número 114 do mundo foi eliminado na segunda rodada do qualifying do Grand Slam parisiense ao perder para o espanhol Pablo Carreno Busta, 166º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 2/6 e 6/1, em 1 hora e 23 minutos.