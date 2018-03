Feijão é eliminado por favorito espanhol na primeira rodada do Rio Open

O brasileiro João Souza não conseguiu passar da rodada de estreia no Rio Open, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta terça-feira, Feijão, apenas o número 131 do mundo, caiu ao ser superado pelo Pablo Carreño Busta, o 24º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 2 minutos.

Apesar da diferença de ranking entre Feijão e Carreño Busta, era o brasileiro quem havia vencido o único confronto anterior entre eles, na edição de 2015 do Brasil Open, em São Paulo. Dessa vez, porém, não resistiu ao adversário, que nas oitavas de final terá pela frente o vencedor da partida entre o argentino Guido Pella e o dominicano Victor Estrella Burgos.

Diante de um dos favoritos ao título do Rio Open, Feijão ofereceu pouca resistência, tanto que não teve sequer um break point em todo o duelo. Enquanto isso, Carreño Busta converteu três de quatro para garantir o fácil triunfo. Na segunda parcial, inclusive, o espanhol chegou a liderar por 4/0, só precisando confirmar o seu saque outras duas vezes para vencer por 6/2.

Também nesta terça-feira, o argentino Federico Delbonis superou de virada o italiano Paolo Lorenzi por 4/6, 6/1 e 6/4 e agora vai encarar, nas oitavas de final, o compatriota Diego Schwartzman. Em um duelo de argentinos, Horacio Zeballos fez 6/2 e 6/3 em Carlos Berlocq.