Feijão e Rogerinho estreiam com vitória no Brasil Open

O tênis do País acumulou uma vitória e uma derrota no primeiro dia de disputas do Brasil Open, ATP 250 realizado em quadras de saibro no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Primeiros a representarem a nação na competição, Rogério Dutra Silva e João Souza, o Feijão, abriram participação na chave de duplas derrotando o norte-americano Nicholas Monroe e o austríaco Philipp Oswald por 2 sets a 1, com parciais de 7/5 e 6/2. Já o brasileiro Guilherme Clezar acabou sendo superado de virada pelo espanhol Daniel Gimeno-Traver, que venceu na estreia da chave de simples com 3/6, 6/4 e 6/1.

Convidados pela organização para integrar a disputa de duplas do Brasil Open, Rogerinho e Feijão surpreenderam o favoritismo dos cabeças de chave número 4. Eliminados no qualifying da chave de simples, eles precisaram de apenas 64 minutos em quadra para passar pelos adversários nesta segunda.

Os brasileiros aproveitaram quatro de seis chances de quebrar o saque de Monroe e Oswald, que só converteram um de sete break points e assim foram batidos em sets diretos. Com o triunfo na estreia, Feijão e Rogerinho se credenciaram para enfrentar na próxima fase quem vencer o confronto da parceria do polonês Mateusz Kowalczyk e do sueco Andreas Siljestrom contra a dupla sul-americana formada pelo chileno Julio Peralta e o argentino Horacio Zeballos.

Já pela chave de simples, Guilherme Clezar, apenas o 173º colocado do ranking mundial, deu trabalho a Gimeno-Traver, o atual 99º tenista do mundo. No primeiro set, com os dois jogadores exibindo instabilidade em quadra, o jogador da casa levou a melhor ao aproveitar três de quatro chances de quebra de saque, sendo que teve o seu serviço quebrado por duas vezes pelo espanhol.

Na segunda parcial, Clezar até voltou a conseguir uma nova quebra, mas seu rival converteu dois de sete break points e fez 6/4 para empatar o jogo. E, no derradeiro set, desta vez sem mais conseguir ameaçar o saque do espanhol, o brasileiro voltou a sofrer duas quebras e caiu por 6/1.

Em outros dois duelos disputados pela chave de simples nesta segunda-feira, outros dois espanhóis venceram. Um deles foi Daniel Muñoz, que passou pelo argentino Máximo González por 2 sets a 1, com 6/3, 4/6 e 6/2. Já o outro foi Roberto Carballes, que na primeira rodada eliminou o japonês Taro Daniel por 6/2 e 7/6 (7/4).

Carballes, por sua vez, será o primeiro adversário do brasileiro Thomaz Bellucci, que como cabeça de chave número 2 estreará direto na segunda rodada. Já Muñoz pegará na próxima fase o ganhador da partida entre o brasileiro Thiago Monteiro e o espanhol Nicolás Almagro, sétimo cabeça de chave.