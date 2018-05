Feijão deixa Bellucci como único brasileiro nas quartas em Quito

Thomaz Bellucci será o único representante brasileiro nas quartas de final da chave de simples do Torneio de Quito, ATP 250 disputado em quadras de saibro, em confrontos marcados para esta sexta-feira. Na noite de quinta, João Souza, o outro tenista do Brasil ainda vivo na competição, acabou sendo eliminado com uma derrota de virada.

Feijão venceu o primeiro set da sua partida e esteve próximo de eliminar o cabeça de chave número 2 em Quito, mas sucumbiu. Hoje apenas o 154º colocado no ranking da ATP, o brasileiro perdeu para o espanhol Feliciano Lopez, número 22 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2, em 1 hora e 58 minutos.

No primeiro set da partida, Feijão conseguiu uma quebra de serviço no terceiro game, abriu 3/1 e depois sustentou o seu saque para fazer 6/4. A parcial seguinte foi equilibrada, sem break points convertidos. E quem acabou se dando melhor foi Lopez, que triunfou no tie-break.

Embalado, Lopez não teve muita dificuldade para vencer o terceiro set. O espanhol abriu 4/0, com duas quebras de saque, e bateu Feijão por 6/2, avançando às quartas de final em Quito e já garantindo a presença de um tenista espanhol nas semifinais, afinal, agora o atual vice-campeão do torneio equatoriano terá pela frente o compatriota Albert Ramos-Viñolas, número 55 do mundo.

Os outros três duelos das quartas de final também já estão definidos. Bellucci (35º colocado no ranking) vai duelar com o espanhol Pablo Carreno Busta (65º). O brasileiro venceu o duelo anterior entre eles, na edição de 2013 do Torneio de Barcelona.

Além disso, o australiano Bernard Tomic (20º) vai encarar o italiano Paolo Lorenzi (59º), enquanto o dominicano Victor Estrella Burgos (58º), atual campeão em Quito, medirá forças com o argentino Renzo Olivo (158º).

DUPLAS

Pela chave de duplas do Torneio de Quito, Bellucci e o compatriota Marcelo Demoliner se classificaram às semifinais na noite de quinta. Eles superaram os alemães Gero Kretschmer e Alexander Satschko, de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 10/4. Em busca de uma vaga na decisão, eles vão encarar o eslovaco Andrej Martin e o chileno Hans Podlipnik.