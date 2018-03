Feijão perde e é eliminado do quali de Roland Garros

O brasileiro João Souza, o Feijão, perdeu por 2 sets a 1 para o sul-africano Rik De Voest, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4, e está eliminado do qualifying de Roland Garros. Ele havia vencido a primeira partida. E o brasileiro teve grande chance de avançar em seu primeiro qualifying. Feijão venceu o primeiro set com facilidade, mas foi dominado no segundo. No terceiro set, João Souza conseguiu uma quebra de serviço e chegou a estar vencendo por 4 a 2. Ele, no entanto, teve seu saque quebrado duas vezes e foi eliminado. Mais cedo, Thiago Alves bateu Dusan Semic por 2 sets a 1 e precisa de apenas mais uma vitória para se garantir na chave principal de Roland Garros. Ele enfrentará o espanhol Miguel Angel López Jaén.