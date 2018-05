Feijão perde na estreia e Fabio Fognini avança no Rio Open

Atual vice-campeão do Rio Open, o italiano Fabio Fognini estreou com vitória no saibro carioca nesta terça-feira, em jogo adiado pela chuva. Na partida que seria disputada inicialmente na segunda, o sétimo cabeça de chave derrotou o britânico Aljaz Bedene por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Na segunda rodada, o atual 24º colocado do ranking vai enfrentar o vencedor da partida entre o espanhol Daniel Gimeno-Traver e o argentino Juan Monaco. Este jogo também foi adiado de segunda, em razão do mau tempo que alagou as quadras do Jockey Club, e deve ser disputado ainda nesta terça.

Antes do triunfo de Fognini, o brasileiro João Souza, o Feijão, foi eliminado logo em sua estreia na chave de simples. O tenista, que entrou na chave principal por convite, não teve chances contra o argentino Diego Schwartzman por 6/3 e 6/2.

O Rio Open era o primeiro torneio da ATP que Feijão disputava neste ano em simples - em Quito, na semana passada, atuou apenas nas duplas. Em má fase, o brasileiro deve sofrer forte queda no ranking, em razão dos resultados recentes. Atual 134º do mundo, Feijão pode despencar 40 posições na lista da ATP.

O Brasil tem agora apenas dois representantes na chave masculina: Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro, que recebeu convite. Bellucci estreará contra o ucraniano Alexandr Dolgopolov e Monteiro vai duelar com o francês Jo-Wilfried Tsonga, ambos os jogos nesta terça.

Mais cedo, avançaram na chave masculina os espanhóis Iñigo Cervantes e Albert Ramos, o argentino Federico Delbonis, o italiano Paolo Lorenzi e o colombiano Santiago Giraldo.