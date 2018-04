Feijão será único brasileiro no qualifying do Rio Open

Os jogos do qualifying serão disputados nos 15 e 16 de fevereiro e vão classificar quatro tenistas para a chave masculina e seis para o torneio feminino. E cada jogador vai precisar de duas vitórias para se garantir na disputa do Rio Open.

"É uma lista muito forte para um qualifying, tanto na ATP, quanto na WTA, com tenistas top 100. O público terá uma oportunidade inédita de assistir jogos de altíssimo nível, com entrada gratuita no fim de semana", disse o diretor do torneio, Luiz Carvalho.

Além de Feijão, outras atrações do qualifying da chave masculina do Rio Open são o francês Stephane Robert, que avançou até as oitavas de final do Aberto da Austrália, além do espanhol Albert Ramos e do argentino Leonardo Mayer, dois tenistas que já estiveram no Top 40 do ranking da ATP. A romena Alexandra Dulgheru, que tem dois títulos de torneio da WTA, será o principal nome do torneio classificatório feminino.

O Rio Open já tem as presenças garantidas dos espanhóis Rafael Nadal, David Ferrer, Nicolas Almagro e Tommy Robredo, dos italianos Fabio Fognini e Francesca Schiavone, da russa Vera Zvonareva e dos brasileiros Thomaz Bellucci, Bruno Soares, André Sá, Marcelo Melo e Teliana Pereira.