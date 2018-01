Fernando Gonzalez é campeão na Holanda O tenista chileno Fernando Gonzalez conquistou neste domingo o título do Torneio de Amersfoort, na Holanda, que distribuiu 300 mil euros em prêmios. Na final, ele derrotou o argentino Agustín Calleri por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Número 24 do ranking mundial, Fernando Gonzalez já chegou a três finais neste ano, tendo sido campeão agora e em Auckland, na Nova Zelândia - mas perdeu em Viña del Mar, no Chile, para o argentino Gastón Gaudio. E ganhou neste domingo o 6º título da carreira.