Fernando Gonzalez leva título na Suíça O tenista chileno Fernando Gonzalez conquistou neste domingo o título do Torneio da Basiléia, na Suíça, que distribuiu cerca de US$ 1 milhão em prêmios. Na final, ele derrotou Marcos Baghdatis, do Chipre, por 3 sets a 1, com parciais 6/7 (8/10), 6/3, 7/5 e 6/4. Foi o terceiro título de Fernando Gonzalez nesta temporada, repetindo o feito dos torneios em Auckland e em Amersfooft. E já soma 7 em sua carreira.