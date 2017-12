Fernando Gonzalez será adversário de Saretta O tenista chileno Fernando Gonzalez será o adversário do brasileiro Flávio Saretta na semifinal do Torneio de Viña del Mar. Gonzalez conseguiu a classificação na noite desta sexta-feira, depois de eliminar, de forma surpreendente, seu compatriota Nicolás Massú, cabeça-de-chave nº 1 do torneio, por dois sets a zero, parciais de 7-6 (7/4) e 6-3.