Fernando González surpreende e bate Federer pela Masters Cup

O chileno Fernando González começou com o pé direito sua participação na Masters Cup ao bater ninguém menos que o suíço Roger Federer, número um do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/1) e 7/5, em jogo válido pelo Grupo Vermelho. Na reedição da final do Aberto da Austrália deste ano, González se vingou de Federer, atual vencedor da Masters Cup, obtendo sua primeira vitória em 11 confrontos. González precisou de duas horas e sete minutos para superar o suíço e assumir a liderança da chave por levar vantagem no número de games vencidos. Em outro duelo disputado nesta segunda-feira na China, o norte-americano Andy Roddick passou pelo russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. A Masters Cup de Xangai é a última competição da temporada e reúne os oito melhores tenistas de 2007 no Ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).