Fernando Meligeni vai organizar torneios Fernando Meligeni ainda comemora a conquista da medalha de ouro no tênis masculino do Pan de São Domingos, competição que marcou o encerramento de sua carreira dentro das quadras. Mas já articulou os primeiros movimentos que fará fora delas, em sua nova ?missão? de tentar colaborar para a formação de novos talentos. Em 19 de setembro, fará uma partida de exibição em Araçatuba na 4ª edição do Juliana Open, torneio que reunirá tenistas de 10 a 34 anos, divididos em 22 categorias. "Temos uma bela safra de jogadores, mas falta estrutura. Poucos têm condições de seguir carreira. Precisamos reverter este quadro, para que o Brasil continue a ter tenistas no ranking?, disse Fininho nesta quarta-feira, durante a entrevista on-line de lançamento do Juliana. "Espero motivar as pessoas com essa exibição.? Meligeni não pretende se tornar treinador de tenistas profissionais. ?Quero ajudar na formação de atletas. Para isso, uma das minhas idéias é organizar torneios.? Um deles, a Copa Fino de Tênis, em dezembro, em São Paulo, reunirá jogadores de 10 a 18 anos, no masculino e no feminino. O mau momento por que passa Gustavo Kuerten não preocupa Meligeni. "O Guga esta passando por um momento difícil, mas tem que ser respeitado por tudo o que ele já fez. Acredito na recuperação dele, mais rápido do que muita gente pode imaginar?, diz. Para Flávio Saretta, só elogios. ?Só falta para ele começar a ganhar mais de jogadores de renome. Mas já é um dos grandes.? Na opinião de Fininho, o favorito ao título do US Open, que começa segunda-feira, é o suíço Roger Federer. ?E acho que o Guga vai longe. Em relação ao Saretta, tudo pode acontecer. É por isso que o tênis é legal.?