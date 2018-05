Fernando Verdasco bate Nicolas Almagro em Houston e encerra jejum

HOUSTON - O tenista Fernando Verdasco, número 29 do ranking mundial, encerrou neste domingo o seu jejum de títulos que já vinha desde 2010. Numa final espanhola, venceu o compatriota Nicolas Almagro por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em uma hora e 52 minutos, para ser campeão do Torneio de Houston, nos Estados Unidos.

A final foi a 19.ª da carreira de Verdasco, que havia perdido as últimas seis. Ele não era campeão desde 2010, quando venceu em Barcelona. "Está sendo um dia muito importante para mim, vencendo um torneio depois de anos e de uma lesão no meu joelho nas últimas duas temporadas", comentou o campeão.

Já Almagro, número 20 do mundo, coleciona mais um vice-campeonato. Ele já havia perdido a final do ano passado em Houston, para John Isner, e também a decisão de duplas. Com David Marrero, sábado, foi superado no super tie-break pelos irmãos Brayn. Vale lembrar que, ano passado, os espanhóis venceram o Masters.

CASABLANCA

Neste domingo também aconteceu a final do Torneio de Casablanca, no Marrocos, que também distribuiu 250 pontos ao campeão, mas não teve nível tão alto. A final lá também foi espanhola, com Guillermo Garcia-Lopez, 53.º do mundo, vencendo Marcel Granollers com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3.