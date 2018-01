Fernando Vicente avança no Catar Depois de eliminar o russo Yevgeny Kafelnikov na estréia, o tenista espanhol Fernando Vicente derrotou nesta quarta-feira o alemão Markus Hantschk por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3), pela segunda rodada do Torneio de Doha, no Catar, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. Em outros jogos disputados, o sueco Andreas Vinciguerra passou pelo espanhol Albert Costa por 3/6, 7/6 (7/5) e 7-5 e o russo Mikhail Youzhny superou o checo Radek Stepanek por 6/3 e 6/1.