Ferreira pega Hewitt na final em Los Angeles O tenista sul-africano Wayne Ferreira derrotou neste sábado o australiano Mark Philippoussis por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5, pela semifinal do torneio de Los Angeles. Foi a sexta vitória do sul-africano nas oito partidas que disputou na carreira contra o australiano. Com o resultado, Ferreira enfrentará na final, neste domingo, o australiano Lleyton Hewitt, que venceu o alemão Nicolas Kiefer por 6/2 e 6/4.