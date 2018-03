Ferreiro é eliminado em Campos Em Campos do Jordão, o último representante do tênis brasileiro no torneio, o gaúcho Franco Ferreiro perdeu para o japonês Satoshi Iwabuchi por 6/2 e 6/3. Neste sábado, Iwabuchi joga uma das semifinais com o seu compatriota Guichi Motomura, que eliminou o mexicano Alejandro Hernandez por 6/3 e 6/4. A outra semifinal terá o equatoriano Giovanni Lapentti, que ganhou do sul-africano Andrew Anderson por 6/3, 3/6 e 6/1, diante de Miguel Galiardo, do México, que superou o chileno Júlio Peralta.