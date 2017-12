Ferreiro é eliminado no Brasil Open Mais um tenista brasileiro não resistiu à primeira rodada do Brasil Open, na Costa do Sauípe. Depois da eliminação de Ricardo Mello na segunda-feira, agora foi a vez de Franco Ferreiro perder na estréia. Nesta terça, ele foi derrotado pelo francês Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/5). O próximo adversário de Gasquet sairá justamente do jogo entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o espanhol Oscar Hernandez, que se enfrentam ainda nesta terça-feira, a partir das 20h30.