Ferreiro é o único brasileiro em Campos Ex-juvenil e hoje treinado pelo técnico Ricardo Acioly, da equipe brasileira da Copa Davis, o gaúcho Franco Ferreiro, de apenas 19 anos, é a única esperança de título para o Brasil no Credicard Tennis Cup, em Campos do Jordão. Nesta quinta-feira, ele conseguiu o melhor resultado de seu primeiro ano como profissional, ao alcançar as quartas-de-final de um torneio que tem US$ 100 mil em prêmios e pontuação na ATP. Fez 6/4 e 6/2 em Daniel Melo. "Gostei muito do que vi em quadra", elogiou o técnico Ricardo Acioly. "O Ferreiro teve uma boa atitude e soube como vencer a partida." Ferreiro também estava eufórico com o resultado. Comemorou muito a vitória e reconheceu que não esperava ir tão longe numa competição deste nível. Está realmente com uma campanha animadora. Ganhou três jogos no qualifying e agora, outros dois na chave principal. Nesta sexta-feira, enfrentará o japonês Satoshi Iwabuchi, que eliminou o checo Pavel Snobel por 6/3, 2/6 e 6/4. Outros dois brasileiros foram eliminados na rodada desta quinta-feira. O gaúcho Marcos Daniel não aproveitou as chances e perdeu para o mexicano Alejando Hernandez por 7/6 (7/3) e 6/4. Enquanto que Bruno Soares caiu diante de outro japonês, Gouichi Motomura, por 6/1, 4 /6 e 7/5.