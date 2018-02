Ferreiro está nas quartas na Espanha O gaúcho Franco Ferreiro derrotou nesta quinta-feira o espanhol Santiago Ventura por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5 e está nas quartas-de-final do challenger de Barcelona. Na busca por uma vaga na semifinal, Ferreiro, 202.º do mundo, pega o vencedor do confronto entre os espanhóis Albert Montañes, 68.º, e Ivan Navarro Pastor, 149.º.