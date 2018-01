Ferreiro estréia bem no Aberto de SP O Aberto de São Paulo começou bem para o gaúcho Franco Ferreiro, que tem 19 anos e é apontado como uma das grandes promessas do tênis brasileiro. Ele fez sua estréia no torneio, nesta segunda-feira, na quadra central do Parque Villa Lobos, num jogo cheio de emoções, em que precisou de mais de duas horas para superar o argentino Cristian Kardasz, por 7/6 (7/5) e 7/6 (12/10). Um grande teste para um jogador que vem subindo bastante de produção. "Foi uma verdadeira luta, mas o importante foi ter ficado no jogo o tempo todo", afirmou Ferreiro. "Não perdi a concentração, nem deixei de acreditar na vitória em nenhum momento." Esta determinação de Ferreiro mostra seu amadurecimento. Como juvenil chegou longe, mas na transição para o profissionalismo sentiu as diferenças e por muitas vezes deixava-se envolver pela emoção e desperdiçava vitórias importantes. Agora, sua atitude em quadra mudou. Com a ajuda do experiente treinador Ricardo Acioly, o jovem tenista gaúcho ganhou não só uma técnica mais apurada, como também revelou decisão e estratégia em seu jogo. Na próxima rodada do Aberto de São Paulo, Ferreiro voltará a ter um estrangeiro pela frente: irá enfrentar, na quarta-feira, o vencedor da partida entre o peruano Ivan Miranda e o argentino Mariano Delfino. Outro tenista gaúcho no torneio, Marcos Daniel, não teve a mesma sorte de Ferreiro. Em um dia em que nada deu certo em seu jogo, nem mesmo suas pernas estiveram ágeis o suficiente, ele foi eliminado logo na estréia pelo argentino Diego Moyano, por 6/3 e 6/4. Num jogo entre brasileiros, Marcelo Mello - que entrou no lugar de Júlio Silva, contundido - ganhou de Gabriel Pitta por 6/2 e 6/2. O principal favorito ao título, e em busca do tricampeonato do torneio, Flávio Saretta só estréia nesta terça-feira, diante do colombiano Alejandro Falla, em jogo que deve começar por volta das 12 horas, com transmissão pela SporTV.