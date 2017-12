Ferreiro fica com o vice, mas ganha prêmio O brasileiro Franco Ferreiro ficou com o vice campeonato da terceira etapa da Copa Petrobras, em Santa Cruz, na Bolívia, ao perder a decisão para o experiente argentino Mariano Puerta - que já foi 18.º do ranking mundial - por 6/7 (7/5), 6/4 e 6/3. O tenista gaúcho de apenas 20 anos não levou o sonhado título, que seria o primeiro de sua carreira, mas ganhou um prêmio: a motivação. É que nas últimas semanas estava pensando em desistir da carreira, desanimado com os fracassos e com as dificuldades enfrentadas por quem viaja o mundo e corre atrás dos primeiros pontos no ranking da ATP. Nascido em Uruguaiana, Franco Ferreiro vem de família de argentinos. É um tenista de características elogiáveis com grande potencial, como sempre lembra o seu técnico Ricardo Acioly. Só que desanimou. Recentemente, na etapa da Argentina da Copa Petrobras, estava pensando seriamente em abandonar tudo. Sentado ao lado da quadra, recebeu uma espécie de bronca de um colega argentino, que falou ao brasileiro: "Está louco...pensando em desistir. Veja quanta gente gostaria de estar jogando e estar no seu lugar. Onde mais iria ter a chance de ganhar o dinheiro que pode faturar com seu tênis? O alerta serviu. Afinal, um tenista entre os 150 ou 200 do mundo pode ganhar muito mais do que executivos bem graduados de empresas multinacionais. Ferreiro - que antes desta final na Bolívia era número 228 - acordou e viveu a melhor semana de sua carreira, em Santa Cruz. Não levou o título, mas ganhou um prêmio. A partir desta segunda, Ferreiro vai estar jogando a quarta etapa do circuito em Bogotá, onde já estão garantidos outros dois brasileiros na chave principal, Júlio Silva e Marcos Daniel. Flávio Saretta e André Sá não disputam a Copa Petrobras esta semana e participam da exibição Banco Cruzeiro do Sul, em Itaparica, na Bahia. Melhores do ano - O número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, foi duplamente reconhecido na eleição dos melhores do ano da ITWA (Internacional Tennis Writer Association). Ganhou o prêmio de melhor do ano e também de o embaixador do tênis, pelo seu esforço em promover o esporte. No lado feminino, Maria Sharapova, embora tenha terminado o ano como número 4, ganhou o prêmio de melhor da temporada pelo incrível interesse que despertou na modalidade. A norte-americana Lindsay Davenport, número 1 do mundo, e a francesa Amelie Mauresmo, número 2, dividiram a indicação de embaixadoras.