Ferreiro vai às semifinais no Guarujá Revelação do tênis brasileiro, o gaúcho Franco Ferreiro, de 19 anos, deu um passo importante para garantir uma vaga no principal torneio do País, o Brasil Open. Nesta sexta-feira, ele passou para as semifinais do classificatório nacional, disputado no Guarujá, depois de vencer Gabriel Pitta por 6/4 e 7/5. Agora, Ferreiro vai disputar um lugar na final do torneio com o paulista Júlio Silva, que superou o paranaense Alexandre Bonatto por 6/4 e 6/3. O classificatório nacional dá como prêmio ao campeão uma vaga na chave principal do Brasil Open. Os jogos da rodada desta sexta-feira tiveram de ser transferidos do Casa Grande Hotel, no Guarujá, para uma quadra coberta em Santos, por causa das fortes chuvas no litoral. Ferreiro assimilou bem as mudanças de condições e confirmou seu favoritismo. É um jogador de boa consistência e que no ano passado apresentou uma ascenção impressionante, ganhando 654 posições no ranking mundial. Ocupa hoje a posição de número 240, mas vem mostrando um tênis capaz de alcançar uma melhor colocação ainda nesta temporada.