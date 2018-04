Ferrer bate australiano na estreia em Roland Garros O espanhol David Ferrer venceu a sua partida de estreia em Roland Garros, mesmo que tenha oscilado em alguns momentos da partida. Neste domingo, o número 5 do mundo avançou para a segunda rodada do Grand Slam parisiense ao derrotar o australiano Marinko Matosevic, 61º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/4, em 1 hora e 52 minutos.