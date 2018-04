Ferrer bate Nadal e fica perto da semi na Masters Cup

O espanhol David Ferrer conquistou sua segunda vitória na Masters Cup de Shangai ao derrotar seu compatriota Rafael Nadal por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, resultado que o deixa mais perto das semifinais da competição. Veja também: Richard Gasquet vence Djokovic na Master Cup de Xangai Depois de bater o sérvio Novak Djokovic no último domingo, Ferrer venceu Nadal em uma partida muito cansativa, que durou 2h40, a mais longa do torneio até o momento. Com duas vitórias acumuladas na fase de grupos, Ferrer garante sua vaga nas semifinais com uma vitória sobre o francês Richard Gasquet.