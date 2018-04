Ferrer diz que jamais esperou chegar ao vice da Masters Cup

O tenista David Ferrer, vice-campeão da Masters Cup e atual quinto do mundo no ranking da ATP, afirmou nesta terça-feira que jamais havia pensado em alcançar este resultado. "Nunca esperava, sinceramente. Sempre sonhei em ser profissional e tentar estar entre os cem primeiros, mas daí para estar entre os dez é um sonho que virou realidade. Estou muito orgulhoso", afirmou o tenista. Ferrer disse que vive o "melhor momento" de sua carreira, mas quer aproveitar suas férias para descansar e se preparar da melhor forma para os eventos do ano que vem - entre eles os Jogos Olímpicos de Pequim. Perguntado sobre Roger Federer, número um do mundo e que o derrotou na final em Xangai, ele disse que o suíço está muito longe dos demais tenistas, e é muito difícil enfrentá-lo. "Para mim, é o melhor da história: qualquer pessoa sabe que seu nível de tênis não é igual ao de nenhum jogador de hoje e do passado", destacou. O espanhol, que conquistou três títulos nesta temporada (Auckland, Bastad e Tóquio), além de chegar às semifinais do US Open, destacou que seus bons resultados lhe dão "confiança" para a próxima temporada, principalmente porque terminou jogando bem.