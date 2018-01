Ferrer e Costa na semifinal em Valência Os espanhóis David Ferrer e Albert Costa irão fazer uma das semifinais do Torneio de Valência, ainda neste sábado. Eles já entraram em quadra hoje, para jogarem as quartas-de-final, que não puderam ser disputadas na sexta-feira por causa da chuva. O outro finalista sairá do confronto entre o russo Igor Andreev e o também espanhol Ivan Navarro. Nas quartas-de-final disputadas neste sábado, Albert Costa venceu o espanhol Fernando Verdasco por 6/7 (4/7), 7/5 e 6/1, enquanto David Ferrer ganhou de outro espanhol, Alberto Martín, por 6/1 e 6/4.