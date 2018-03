Ferrer e Monaco perdem no Masters Series de Hamburgo

O espanhol David Ferrer e o argentino Juan Monaco, cabeças-de-chave do Masters Series de Hamburgo, perderam nas oitavas-de-final nesta quinta-feira e estão fora da competição alemã, disputada em quadras de saibro. Ferrer, número 5 do ranking da ATP, caiu diante do compatriota Fernando Verdasco em dois sets, com 7/6 (7/4) e 6/2. Verdasco, 28.º na lista da ATP, enfrentará o número 1 do mundo, Roger Federer. O argentino Monaco, 15.º no ranking e que vinha de duas vitórias tranqüilas no torneio, foi derrotado sem problemas pelo ascendente italiano Andreas Seppi. Em apenas dois sets, Seppi - 43.º na lista da ATP - levou a melhor com parciais de 6/0 e 6/3 e terá pela frente nas quartas o vencedor da partida entre Nikolay Davydenko e o veterano Nicolas Kiefer.