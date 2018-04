Ferrer e Tsonga avançam à 3.ª rodada em Roland Garros

Com a vitória obtida na segunda rodada, Ferrer se credenciou para enfrentar na próxima fase o também espanhol Feliciano López, que nesta quarta derrotou o português João Sousa por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/3, 6/4 e 6/4. Já Tsonga terá como próximo rival o vencedor do confronto entre o francês Jeremy Chardy e o espanhol Roberto Bautista Agut, também programado para ser encerrado nesta quarta.

Para seguir em frente em Roland Garros, Ferrer venceu Montanes com autoridade. Ele encaminhou o seu triunfo em apenas 1h41min ao aproveitar oito de 15 chances de quebrar o saque do seu compatriota, que conseguiu converter dois de apenas três break points que obteve em toda a partida. Tranquilo, o atual quinto colocado do ranking mundial ainda pôde se dar ao luxo de cometer 21 erros não forçados, compensados, entre outras coisas, por 29 winners.

Já Tsonga, que garantiu a alegria dos torcedores franceses na quadra Philippe Chatrier, teve bem mais trabalho para despachar Nieminen. Com uma quebra de saque para cada lado, o primeiro set deste duelo foi decidido no tie-break, vencido de forma apertada pelo oitavo tenista do ranking da ATP por 8/6. No segundo set, ao conseguir aproveitar um break point e não sofrer quebras, o francês garantiu a vantagem mínima de 6/4. E, na derradeira parcial, mais uma vez sem ter o seu serviço ameaçado e com duas quebras em duas chances, Tsonga liquidou a fatura em 6/3.

Outros dois cabeças de chave que venceram jogos já encerrados nesta quarta foram o sérvio Janko Tipsarevic e o croata Marin Cilic, respectivos oitavo e décimo pré-classificados. Atrapalhado pela chuva que atrasou toda a programação de terça-feira em Paris, o tenista da Sérvia estreou apenas agora diante do francês Nicolas Mahut e venceu por 3 sets a 0, com 6/2, 7/6 (7/4) e 6/1. Assim, medirá forças na segunda rodada contra o espanhol Fernando Verdasco.

Cilic, por sua vez, já assegurou sua classificação à terceira rodada ao derrotar o australiano Nick Kyrgios por 6/4, 6/2 e 6/2. Assim, terá pela frente na próxima fase o sérvio Viktor Troicki, que nesta quarta-feira levou a melhor em uma longa batalha com o espanhol Daniel Gimeno-Traver, batido por 3 a 2, com 4/6, 7/6 (7/4), 6/0, 6/7 (7/9) e 6/4.