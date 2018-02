Ferrer surpreende e elimina Ferrero O tenista espanhol David Ferrer se classificou nesta terça-feira para as quartas-de-final do Masters Series de Miami ao derrotar seu compatriota Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 1. O jogo foi extremamente equilibrado e terminou com parciais de 6-7 (7-9), 6-3 e 7-5. Com a vitória, Ferrer igualou seu melhor desempenho em um torneio Masters, quando chegou às quartas-de-final em Hamburgo-2004. Na próxima rodada, o espanhol vai enfrentar o eslovaco Dominik Hrbaty, que também nesta terça passou pelo francês Gael Monfils num duplo 6/3. Cabeça-de-chave número 26, Hrbaty teve vida fácil até agora em Miami, já que enfrentou tenistas de ranking inferior ao seu. Ferrer, ao contrário, eliminou David Nalbandian e agora Ferrero.